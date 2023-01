Streepjes bloot en optische illusies: jurken kijken op rode loper van de Critic’s choice awards

Het awardseizoen draait op volle toeren in Los Angeles, waar zondagavond de critic’s choice awards werden uitgereikt. Sterren uit bekende series en films zakten af naar de rode loperin het Fairmont century plaza hotel. Dat een zwarte galajurk nog steeds een populaire keuze is, blijkt uit de outfits van veel actrices, al waagden sommige sterren zich aan een vleugje goud of bloot.

The white lotus-ster Aubrey Plaza koos voor een zwarte glitterjurk met een ombré-effect aan het decolleté en hoge beensplit van Louis Vuitton.

© ISOPIX

Het is eens iets anders dan een eighties-look in Stranger Things. Sadie Sink koos voor zwart van Chanel met detail in slangenprint.

© ISOPIX

Licht transparant in goud en een gewaagde knoop ter hoogte van de boezem: Amanda Seyfried speelde in haar zwierige creatie van Dior niet op safe.

© ISOPIX

Een beetje bloot, een beetje rood moet Julia Garner gedacht hebben toen deze jurk van Ferragamo aantrok.

© ISOPIX

Dat ton sur ton goed werkt in een kostuum bewijst Andrew Garfield met een pantalon, hemd en blazer in woestijnzandkleur.

© ISOPIX

Een streepje bloot op de heupen, licht transparant zwart voor een tikkeltje mysterie: Janelle Monáe toont het goede voorbeeld.

© ISOPIX

De feestdagen mogen dan wel voorbij zijn, volgens Natasha Lyonne werkt zwart met glans ook nog erna en we kunnen ze geen ongelijk geven. Ze stond er helemaal in Gucci.

© ISOPIX

Naast zwart was ook crèmekleur een hit op de rode loper. Elle Fanning verscheen in een ‘verknipte’ jurk van Alexander McQueen.

© ISOPIX

Crèmekleur is één ding, Anya-Taylor Joy gaat met haar Dior-outfit voor transparant crèmekleur en doet zo mee aan de naked dress trend.

© ISOPIX

Cate Blanchett bewijst: ook een hemdjurk oogt elegant op een awardshow. Haar keuze viel op een groenbeige exemplaar van Max Mara.

© ISOPIX

En dan heb je nog een portie good old glitter en glamour, die Kate Hudson bundelt in een champagnekleurige zeemeerminnenjurk met rugdecolleté.

© ISOPIX

Is het een pak? Is het een mantel of een cape? Het is beide en het staat Britt Lower beeldig.