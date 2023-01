Walibi zoekt 600 seizoensmedewerkers en studenten

Walibi is op zoek naar 600 seizoensmedewerkers en studenten voor het pretparkseizoen 2023, dat begin april begint. Dit jaar zal het Waals-Brabantse park voor het eerst ook open zijn tijdens de kerstvakantie.

De profielen die gezocht worden voor Walibi en het waterpark Aqualibi (dat op 18 februari heropent) zijn heel divers: attractiepiloot, horecaverantwoordelijke, schoonmaakpersoneel, receptionist, redder, animatiemedewerker ... Voorgaande ervaring in het toerisme of een pretpark is geen vereiste. Alle seizoensmedewerkers krijgen een opleiding.

Om het nodige personeel te kunnen vinden, organiseert Walibi twee virtuele jobdagen: op 25 januari (reeds volgeboekt) en op 1 februari. Inschrijven voor deze laatste jobdag kan op www.walibi.be. Tijdens het virtuele evenement kunnen kandidaten teamverantwoordelijken van het pretpark ontmoeten.

Los van de jobdagen, kunnen geïnteresseerden tot en met 12 februari solliciteren bij Walibi, via de website van het park bij Waver.