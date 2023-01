De brandweer rukte voor de derde keer in een paar dagen tijd uit om een ondergelopen kelder in de Ronsesestraat in Opbrakel leeg te pompen. — © edp

Opbrakel

“Ik breek zelf de straat open als de aannemer het niet zou doen”, zegt de bewoonster van een woning in de Ronsesestraat in Opbrakel. Na aanleg van een dubbele riolering staat voortdurend water in haar kelder, en ze is lang niet de enige met dat probleem. “Bij andere buren kwam het water via de wc binnen.”