Ondanks crash halen jonge Belgian Bullets brons op WK bobslee: “Nu nog voldoende geld vinden voor Olympische Winterspelen”

De Belgian Bullets Dora De Haeseleer (rechts) en Kelly Van Peteghem haalden brons op het WK bobslee voor U23 in Winterberg. — © if

Het jaar kan al niet meer stuk voor de 22-jarige Dora De Haeseleer uit Heikruis. Dora vormt samen met Kelly Van Peteghem een Belgisch duo in het bobsleeën. De Red Bullets namen afgelopen weekend deel aan de wereldkampioenschappen bobslee voor U23 in Winterberg. Buiten hun eigen verwachtingen in haalden ze er een bronzen medaille.

“Het was best verrassend, onze wedstrijd in Winterberg”, vertelt Dora De Haeseleer. “Na de eerste run stonden we totaal onverwacht op de tweede plaats, net achter het ongenaakbare Duitse team. De tweede run eindigden we helaas met een crash die op miraculeuze wijze tot een goede einde kwam. Kelly blesseerde zich aan de knie en ik kwam er van af met wat blauwe plekken, maar al bij al haalden we in een snelle tijd de eindmeet. We werden uiteindelijk derde op het wereldkampioenschap, na een team uit Duitsland dat goud haalde en een team uit Roemenië dat het zilver pakte. We zijn bijzonder tevreden met dit resultaat.”

“Natuurlijk willen we na deze puike prestatie meer. We willen graag naar de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026”, zegt Dora. “Maar dit doel is nog veraf. Vanuit de federatie staat er momenteel nog geen project voor ons op poten. Voor dit seizoen kon pilote Kelly Van Peteghem zelf een budget bij elkaar schrapen. We hopen dat onze bronzen medaille nu nieuwe sponsors over de streep kan halen om ons team verder uit te bouwen.”

Atletiek

Dora De Haeseleer komt uit de atletiek en is aangesloten bij atletiekclub Olympic Essenbeek maar traint ook bij ART( Antwerp Running Team). Vorige week werd ze nog provinciaal kampioen op de zestig meter sprint indoor en haalde ze zilver op de 200 meter. Snelle benen heeft ze dus zeker.

“Ik studeer bewegingswetenschappen aan de KU Leuven waar ik een topsportstatuut heb”, vertelt Dora De Haseleer. “Hier kreeg ik les van Rudi Diels die zich ook bezig houdt met bobsleeën. Via hem vernam ik drie jaar geleden dat er een selectiedag was voor de Belgian Bullets in Leuven. Ik trok mijn stoute schoenen aan en nam deel.”

“Tot mijn eigen verbazing was ik geselecteerd. Helaas mocht ik als tweede remster in 2022 niet mee naar de Winterspelen in Peking. Samen met Kelly Van Peteghem probeer ik nu de Belgian Bullets nieuw leven in te blazen onder leiding van Ann Van Nieuwenhuyse die als pilote in Peking het klappen van de zweep kent.”