Izegem verwelkomt BK wielrennen in juni: “Met een knipoog naar Gent-Wevelgem”

Het Belgisch kampioenschap veldrijden werd afgelopen weekend verreden in en rond Park ter Beuken in Lokeren. Vandaag/maandag werd het Belgisch kampioenschap wielrennen van 25 juni in Izegem voorgesteld. Die titelstrijd is de apotheose van een drieluik dat startte met een BK voor nieuwelingen in buurgemeente Lendelede in 2019 en vervolgens het BK tijdrijden van 2021 in Ingelmunster, waar Yves Lampaert die gemeente een delirium bezorgde.