Shakhtar schenkt 25 miljoen euro van recordtransfer naar Chelsea aan soldaten die Marioepol verdedigden

Shakhtar, topclub uit het door oorlog ontwrichtte Oekraïne, tekent voor de duurste uitgaande transfer van deze wintermercato: de verkoop van Mykhailo Mudryk aan Chelsea voor 100 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro meteen wordt betaald en de rest vastligt in bonussen. Chelsea trok aan het langste eind in een opbod tegen stadsgenoot Arsenal. Mudryk tekende een contract van liefst 8,5 jaar.

In een communiqué uitte de baas van Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, zijn wens om een ​​vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea te organiseren in de Donbass Arena, de thuishaven van Shakhtar die momenteel ontoegankelijk is vanwege de oorlog. Om dit mogelijk te maken, richtte Akhmetov een fonds op.

“Ik besloot het Heart of Azovstal-project op te richten, waarmee we de verdedigers van Marioepol, gesneuvelde soldaten en hun families willen helpen. Het is dankzij hun opoffering en hun moed in de eerste maanden van de oorlog dat de overwinning van Oekraïne onvermijdelijk is. We zullen 25 miljoen euro toekennen om deze soldaten en hun families te helpen met medische behandeling, psychologische hulp en andere noden.”

Dat geld van uitgerekend Chelsea naar Oekraïense soldaten en hun families gaat, is opmerkelijk, want bij het uitbreken van de Russisch-Oekraïense oorlog was de Londense club nog in handen van de Russische oligarch Roman Abramovich, die nauwe banden had met Russisch president Vladimir Poetin. Abramovich schold wel alle schulden van de club aan hemzelf kwijt en stortte de opbrengsten van de verkoop van zijn club in een fonds dat slachtoffers van de oorlog ondersteunt.