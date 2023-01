KWB Kwaadmechelen zet het jaar in met jeneverwandeling

Ham

Het is ondertussen een traditie geworden dat KWB Kwaadmechelen het nieuwe jaar inzet met een jeneverwandeling. Ook dit jaar werd het een tocht van anderhalf uur die door de bossen van Kwaadmechelen slingerde. “Gelukkig bleef het droog, want de uren voordien voorspelden de weerkaarten weinig goeds”, getuigt Patrick Bosmans. De tocht mondde uiteindelijk uit in de Ambertuin waar een jeneverassortiment met tien verschillende smaken opgesteld stond en de deelnemers hun wensen en voornemens konden delen. (sb)