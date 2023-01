Rusthuisbewoners Orelia Puthof bakken zelf appelcakes

Borgloon

De bewoners van woonzorgcentrum Orelia Puthof bakten deze week zelf een lekkere appelcake. Het team wil op die manier de zelfstandigheid van de residenten stimuleren. Zo neemt iedereen zo veel mogelijk deel aan het dagelijkse leven. Wie zich nuttig voelt, voelt zich immers beter. Het woonzorgcentrum ligt trouwens tussen de fruitbomen en heel wat residenten hebben hun hele leven in de fruitteelt gewerkt. “Vandaar dat we graag de heerlijke appels van de veiling verwerken in onze kookactiviteiten en nadien samen met z’n allen genieten van een stukje appelcake met een tasje koffie”, klinkt het. (rudc)