Van 15 graden naar -2 ‘s nachts en veel regen: wat doet dat met onze natuur? En hoe zit het met het grondwater?

Bomen die al in bloei staan en dieren die zeker een maand te vroeg uit hun winterslaap zijn gekropen. De zachte temperaturen en de regen van de voorbije weken hebben voor nog niet genoeg verwarring gezorgd in de natuur dat het nu weer gaat vriezen. Maar hoe schadelijk is dat? En staat het grondwater door de vele regen van de voorbije week nu eindelijk weer op peil met oog op volgende zomer?