8 op de 10 Vlamingen vertrouwen internetbedrijven niet met hun persoonlijke data

De SolidMonitor sluit aan bij Digimeter die Imec jaarlijks laat uitvoeren. De Digimeter peilt naar de digitale gewoontes van de Vlaming. Uit die onderzoeken bleek al dat een merendeel van de Vlamingen zich stoort aan het gebrek aan transparantie bij bedrijven die data over hen verzamelen.

Het nieuwe onderzoek via de SolidMonitor bevestigt die trend, en bevraagt de respondenten ook dieper over privacy, persoonlijke data en datakluizen. Uit de SolidMonitor blijkt dat 77 procent van de Vlamingen ervan overtuigd is dat internetbedrijven niet het beste voorhebben met de gegevens die ze verzamelen, en dat ze vooral bezig zijn met hun eigen gewin.

Tegelijk geeft het onderzoek aan dat een persoonlijke datakluis een gevoel van controle zou geven aan twee op de drie Vlamingen. In zo’n datakluis kunnen mensen hun persoonlijke gegevens opslaan, en beslissen met wie ze die, al dan niet tijdelijk, willen delen. Het is een soort virtuele ‘kast’ waarvan enkel de individuele burger via een app de sleutel van heeft: zo heeft hij of zij de volledige controle over zijn of haar persoonlijke data.

Bijna de helft van de respondenten van de SolidMonitor (49 procent) ziet zichzelf een persoonlijke datakluis gebruiken in de nabije toekomst.