Kohlbacher Verhelst neemt je mee op herfstige queeste met schoon volk en wonderlijke instrumenten

Maasmechelaar Koen Kohlbacher bewees met Birds That Change Colour dat hij kan rocken en popsongs schrijven. Maar hij is ook een troubadour. Met Kohlbacher Verhelst neemt hij je mee op een herfstige queeste.

In nummers van Kohlbacher schemerde al eerder een soort mystieke, magische, middeleeuwse sfeer door. Die lijn trekt hij nu helemaal door in zijn nieuwe project Kohlbacher Verhelst, een samenwerking met gitarist Peter Verhelst. Live gaat het duo niet spelen en fysieke dragers van het gelijknamige album komen niet uit. Enkel op digitale platformen te beluisteren dus, terwijl de muziek net niks digitaal heeft.

Neem een nummer als Woodland Ivanhoe. Het begint folky, ietwat countryachtig (à la Jim White op Transnormal Skiperoo), maar de finale neigt meer naar een flirt tussen klassiek van Bach en luitmuziek van John Dowland. May Morning Dew is een Ierse traditional en The Buckrider is een hijgerig relaas over een lid van de beruchte Limburgse rovers de Bokkenrijders.

Kohlbacher en Verhelst vormen de tokkelende ruggengraat, maar belangrijke bijrollen zijn er voor schoon volk (producer en muzikant Nicolas Rombouts, zangeres Nathalie Delcroix...) en wonderlijke instrumenten (ooit gehoord van een tintinnabulum?) die dit album naar een nog hoger, sferisch niveau tillen. Te minnekozen. (cru)