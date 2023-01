Standbeeld van Martin Luther King Jr. en zijn vrouw Coretta onder vuur: “Is ze hem oraal aan het bevredigen?!”

Een paar dagen voor de 94e verjaardag van Martin Luther King Jr. is in Boston het monument ‘The Embrace’ (in het Nederlands ‘De omhelzing’) onthuld, gewijd aan King en zijn vrouw Coretta Scott King. Het 20 meter hoge en 40 meter brede standbeeld van de kunstenaar Hank Willis Thomas “symboliseert de knuffel die Martin Luther King Jr. deelde met zijn vrouw Coretta, nadat hij in 1964 de Nobelprijs voor Vrede had gewonnen”. De onthulling vond afgelopen vrijdag plaats, maar sindsdien krijg het standbeeld veel kritiek vanwege zijn vorm. “Als je het langs een bepaalde kant bekijkt, lijkt het alsof Coretta Martin oraal aan het bevredigen is”, schrijft iemand. “Het is beschamend.”