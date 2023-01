Klimop opnieuw op de planken met stuk vol humor van eigen bodem

Begin november werd er bij toneelvereniging Klimop gestart met de repetities van hun volgende productie. In februari hopen ze weer vele toeschouwers te mogen verwelkomen op een van de voorstellingen van ‘Sams Stek’, een stuk vol humor van eigen bodem naar de hand van Jimmy Hollanders in de regie van Inge Drijkoningen.

Een norse brasserie-uitbater met een verleden. Een jonge belegger die niet vies is van vrouwelijk schoon. Een werkloze huisvrouw die haar verloofde buitengegooid heeft en haar zus, een restaurantcriticus met een verborgen kantje. Telkens de levens van deze vier personages elkaar kruisen, loopt het mis.

Voorstellingen zijn op 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 en 25 februari telkens om 20 uur in De Plak (Servaasplein 14, Diepenbeek). Reserveren kan via 0472/55.36.98 (maandag t.e.m. zaterdag van 17 tot 20 uur) of reserveringen@klimop-diepenbeek.be