Jongen doet melding van huiselijk geweld bij politie omdat hij avondeten niet lekker vindt

Agenten in het Nederlandse Culemborg kregen deze week een opzettelijk valse melding van huiselijk geweld. Een jongen belde de politie en zei hulp nodig te hebben, maar in werkelijkheid had hij gewoon geen trek in het door zijn moeder gekookte avondmaal.

“De hulpvraag was kort maar ieder signaal hieromtrent nemen wij uiterst serieus”, zo schreef de politie van Culemborg zondag op Instagram. De agenten in kwestie begonnen na een paar vragen al te twijfelen over het verhaal. “Echter nemen wij in dit soort situaties geen risico’s”, aldus de politie.

Agenten gingen daarom naar het huis van de jongen. Daar werd duidelijk dat er inderdaad geen sprake was van huiselijk geweld. Een minderjarige autistische jongen was het niet eens met de keuze voor het avondeten en had daarom de politie gebeld.

De politie waarschuwt dat het doen van een opzettelijk valse melding een misdrijf is. “Hierop staat onder meer zelfs een gevangenisstraf of maximale boete van bijna 10.000 euro. Bedenk dat er altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben.”

Wat betreft deze situatie hebben de agenten het gelaten bij een goed gesprek met de jongen en zijn ouders.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de pot die avond schafte.