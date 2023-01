Geert kiest voor een leven met Heidi en krijgt er in één klap zes kinderen bij

Het liefdesverhaal van Geert en Heidi uit Broekom (Borgloon) nam in februari 2021 een vliegende start op de Grote Markt van Sint-Truiden. “Alhoewel we veel gemeenschappelijke vrienden bleken te hebben, hadden we elkaar nooit eerder ontmoet”, vertelt Heidi. “Op donderdag 11 februari stond Geert te praten met vrienden op de Markt, ik kende die mensen ook en ging met hen een babbeltje slaan. Dat was mijn eerste ontmoeting met Geert. We hadden dadelijk een klik en hebben meteen onze gegevens uitgewisseld. De dag nadien, vrijdag dus, hebben we al opnieuw afgesproken. En zaterdag zijn we samen iets gaan eten. Nog een dag later, op zondag 14 februari, zijn we een koppel geworden. Geert wou er geen gras over laten groeien. ‘Het is vandaag Valentijn, een mooie dag om onze romance te starten’, zo kwam hij overtuigend uit de hoek.”

Nieuwe papa

Geert die zelf al een dochter van 25 heeft, startte niet alleen een relatie met Heidi, maar kreeg er in een pakketje ook Charlotte (23), Milan (17), Britt (15), Matheo (10), Juul (5) en Julie (5) bij. “Op dag 1 heb ik Geert verteld dat ik zes kinderen heb. De oudste, Charlotte, is al het huis uit, maar de vijf anderen wonen nog bij mij. Ik heb hem direct gezegd: ‘Denk goed na, weet waaraan je begint’. Mijn kinderen zullen voor mij altijd op de eerste plaats komen”, zegt Heidi stellig. “Geert heeft daar helemaal geen punt van gemaakt. Integendeel. Van in het begin heeft hij mee zorg gedragen voor mijn kinderen. Hij doet alles voor hen. Ook mijn kinderen zijn heel blij met Geert. Ze zien hem als hun nieuwe papa. Met hun biologische vader hebben ze nog maar weinig contact. Geert vult echt een leemte voor hen op.”

“Mijn dochtertje Julie heeft een handicap. Ze kwam ter wereld met spina bifida, een open rug”, gaat Heidi verder. “Dat brengt dus extra zorgen met zich. Maar ook dat is geen probleem voor Geert. Hij is erg met haar begaan. Een voorbeeldje: Julie wou heel graag kunnen fietsen, zoals haar vriendinnetjes. Wij hebben nu een aangepaste fiets voor haar gekocht. Terwijl ze fietst, jogt Geert naast haar. Ik ben enorm dankbaar dat ik zo’n man heb leren kennen.”

“Na mijn scheiding was ik eigenlijk niet van plan om ooit nog opnieuw te trouwen. Ik wou geen man meer. Ik had het goed, samen met mijn kinderen. En dan kom ik Geert tegen. Uiterlijk is hij echt mijn type. Bovendien is hij rustig van aard, denkt altijd twee keer na voor hij iets zegt of doet. Op dat vlak zijn we uitersten. Ikzelf ben een heel druk persoon. We vullen elkaar dus prima aan. Geert is het soort man dat ik altijd voor ogen had.”

Gouden bruiloft

Heidi Ceulemants stamt uit een bekende Haspengouwse bakkersfamilie. Vorig jaar vierden haar ouders hun vijftigste huwelijksverjaardag. “Het is mooi om mensen te zien die zo lang bij elkaar zijn. Ik zei toen ontroerd tegen Geert dat wij dat geluk niet meer zouden kennen gezien onze leeftijd. ‘Jawel, dat gaat ons nog lukken’, repliceerde hij. Zonder mijn medeweten heeft dan een afspraak gemaakt met de burgerlijke stand van de gemeente. We moesten samen enkel nog een datum prikken om te trouwen. Bijzonder is dat in onze ringen een begindatum - onze trouwdag 7-1-2023 - én een einddatum - 31-12-2074 - staat gegrift. Ja, hij heeft wat marge genomen om onze gouden bruiloft te kunnen vieren. We gaan ons best moeten doen om die datum te halen, Geert zal tegen die tijd de 100 al gepasseerd zijn.”