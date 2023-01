Na twee jaar weer nieuwjaarsreceptie bij Neos

Tijdens de receptie kregen de Neos-leden bubbels en heerlijke hapjes aangeboden. Op het eind van de receptie gaf de voorzitter een kort jaaroverzicht. Daarna was het tijd om aan te schuiven aan de feestelijk aangeklede tafels voor een heerlijke maaltijd. Met Johny Frederix was er dit jaar ook weer voor ontspanningsmuziek gezorgd. Op het eind van de avond kon er zelfs gedanst worden en werd er uit volle borst meegezongen met enkele liedjes.

Nieuw, en wat zeker in de smaak viel, was de gratis tombola. Bij het binnenkomen hadden de aanwezigen een lotnummer gekregen. Hilde en Els hadden een rijke prijzenkast bij elkaar kunnen sprokkelen zodat de helft van de leden met een mooie prijs naar huis kon gaan. Ook werd er bij de leden een enquête gehouden over de werking van Neos. Dat leverde voor het bestuur heel wat interessante informatie op waar ze verder mee aan de slag gaan. Het was een geslaagde aftrap voor het nieuwe jaar.