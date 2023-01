Derde keer, goede keel: toneelgezelschap Horizon eindelijk op de planken met ‘In de sacoche’

Derde keer is scheeprecht! Drie keer nu al heeft toneelgezelschap 'In de sacoche', een leuke komedie van Pol Anrys, ingestudeerd. Deze keer is het repeteren vlot verlopen en heeft corona geen stokken in de wielen gestoken.

Op 4, 5, 11 en 12 februari kunnen de tien acteurs en actrices eindelijk ‘In de sacoche’ opvoeren. Het decor is de schoenmakerij van Max die achter zijn rug om tot een sacochenwinkel is omgebouwd door zijn vrouw Barbara. Max krijgt bezoek van zijn vriendin Virginie en samen smeden ze plannen om de op roem en geld azende echtgenote van Max te dwarsbomen. Noch Barbara, noch haar dochter Laurence en minnaar Michel zijn opgewassen tegen de vindingrijkheid van Max en Virginie, zo lijkt het toch. Zullen die twee er in slagen om de schoenmakerij weer op zijn plaats te krijgen? Ze trekken in elk geval alle registers open.

Wie het winterseizoen graag met een vlotte komedie afsluit, is van harte welkom in zaal den Ichter. Kaarten kunnen besteld worden via de website of Jenne Geerkens (089/81.24.11).