Joggersclub Kannemie klinkt het op het nieuwe jaar

Kannemie is een club van enthousiaste joggers die elke zondag om 9.10 uur rond het Schulensmeer lopen en iedere woensdagnamiddag om 15 uur een 8 tal rondjes lopen in het Harlaz bos. De jongste jogger is 33 jaar en de oudste is 78 jaar.

Ook zin om mee te lopen? Iedereen is welkom. Neemt contact op met Geert Van Landegem via g.van.landegem@telenet.be.