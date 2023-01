Comedian Erhan Demirci en zanger Bart Herman samen in een show: “Bart zingt heel goed in het Turks”

Van de dag dat de twee elkaar hebben ontmoet tot vandaag, dat is het verhaal van deze voorstelling.

Erhan Demirci: “Bart zorgt voor de muzikale noot, ik voor de humor tussendoor. Ik zeg altijd om te lachen tegen hem: ‘Ik kan geen muziek spelen, nu heb ik dat deel van mij gevonden in iemand anders’.”

Bart Herman: “Maar het is niet zo dat ieder zijn eigen ding doet. Soms staat een van ons in de spots, maar we treden samen op.”

Twee werelden

Erhan Demirci en Bart Herman hebben elkaar ontmoet op een Noorse fjordencruise met Radio2-luisteraars. “Ik had nog nooit van hem gehoord”, bekent Bart. Lachend gaat hij verder: “Ik kan de anekdote wel verklappen, we gebruiken ze ook in de show. Op de carpoolparking waar we werden opgehaald, zag ik hem koffers in de laadruimte van de touringcar hijsen. Ik dacht dat hij de buschauffeur was.”

© Luc Daelemans

Erhan lacht mee: “Dat heeft hij mij wel pas achteraf verteld. Eerlijk gezegd: ik wist ook niets van hem, maar ik had zijn naam gegoogeld voor vertrek. Aan boord genoot ik van zijn muziek, maar ik vond dat hij ook best geestig was. Het klikte tussen ons, hoewel we uit twee verschillende werelden komen. Ik ben een jongen met Turkse roots uit de Limburgse mijncités, hij een cowboy uit de Vlaanders. We hebben elk een totaal ander publiek. Die samen in eenzelfde zaal krijgen, dat is de leukste uitdaging van dit project. Maar bij de try-outs hebben we al gemerkt dat het wel lukt.”

Liefde en drama

Bart Herman brengt in deze voorstelling niet alleen eigen nummers en Vlaamse klassiekers, hij zal ook in het Turks zingen. “Het viel mij niet moeilijk om dat fonetisch te leren. Ik heb mij natuurlijk niet in de grammatica verdiept, maar ik vind dat de klanken van de Turkse taal niet zo ver van het Nederlands liggen.”

© RR

Demirci: “Het is ongelofelijk hoe goed hij dat doet. Ik heb het aan mijn familie laten horen en iedereen was enorm verrast. Ze kunnen heel goed verstaan wat hij zingt. Turkse muziek barst van de liefde en dramatiek. Die gevoelens zitten ook helemaal in zijn uitvoeringen.”

Allebei zijn ze ervan overtuigd dat hun samenwerking nieuwsgierigheid opwekt.

Demirci: “Het is niet alleen comedy én het is niet alleen muziek.”

Herman: “Cabaret bestaat al lang als mengeling van humor en muziek, maar een stand-upcomedian en een singer-songwriter samen in een show, dat is nieuw. En de osmose werkt, we kunnen samen voor een heel aangename avond zorgen.”

Erhan & Herman, Erhan Demirci en Bart Herman, op 21/1 Muze Heusden-Zolder (uitverkocht), op 3/2 cc Maasmechelen, op 18/2 De Adelberg Lommel, op 24/3 cc Houthalen-Helchteren en op 30/3 cc Beringen. Info: www.erhandemirci.be of www.bartherman.be