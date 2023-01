Brandje op fornuis in flat in Lanaken: oorzaak ligt vermoedelijk bij de kat

In een flat in de Arkstraat in Lanaken is maandagvoormiddag een bord met handdoek beginnen smeulen. De bewoner was er niet en toch waren de vier kookplaten beginnen gloeien. Mogelijk was de kat in huis op de drukknoppen gesprongen.

De stiefmoeder van de bewoner - die ook in het gebouw woont - had de brandgeur even voor tien uur opgemerkt. Ze verwittigde de brandweer. Doordat die er snel was, werd erger voorkomen. Op het fornuis stond een bord met een handdoek te smeulen. Volgens de bewoonster kookt haar stiefzoon nooit en hij was ook niet thuis. Doordat de kookplaten alle vier in werking waren, denkt iedereen dat de kat in huis hiervan de oorzaak is. Mogelijk is het dier op het aanrecht gesprongen en heeft die met zijn pootjes de drukknoppen bediend.

Doordat de rook snel werd bespeurd, bleef de schade in het appartement beperkt tot roet en geurhinder.