Lana Del Rey prijkt topless op albumcover

Op 24 maart verschijnt ‘Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd’, het negende studioalbum van Lana Del Rey. Opmerkelijk is dat de 37-jarige Amerikaanse zangeres, die in het verleden collega’s als Beyoncé en Nicki Minaj verweet “alleen muziek te maken over sexy zijn en geen kleren dragen”, nu topless op de albumcover prijkt.