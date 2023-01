Ex-bokskampioene Daniëlla Somers verliest echtgenote: “Verdrietig om je nu al te moeten laten gaan”

“Enorm dankbaar voor elk moment dat we samen hebben mogen doorbrengen,het geluk en de intense liefde”, zo schrijft Daniëlla Somers op Instagram. “Verdrietig om je nu al te moeten laten gaan.”

Het koppel werd goed twintig jaar geleden verliefd, toen Daniëlla 37 was en Cindy 29. Ze trouwden in 2005, en ze hebben drie kinderen.

In een interview met deze krant vertelde Somers vorig jaar over het kankertraject waar haar vrouw toen al twee jaar in zat. “Ze kampt met een zeldzame en agressieve kanker. In Leuven is ze uitbehandeld. Nu volgen we in Sint-Augustinus een andere therapie. Dus wat de toekomst mag brengen? Simpel: dat Cindy opnieuw gezond mag worden.”