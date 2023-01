Onze boekentips: een verdwenen mummie en de nieuwste literaire sensatie

Een verrassende thriller, een sprookje over drie bokjes of de nieuwste literaire sensatie uit India: dit zijn onze boekentips van deze week.

Tijd van zonde

Deepti Kapoor

Zeker geen zonde van je tijd, dit eerste deel van de misdaadtrilogie van literaire sensatie Deepti Kapoor. De pageturner drijft op decadentie, hebzucht, geweld, corruptie en wraak in een Indiase setting. FX Networks betaalde 2 miljoen dollar voor de tv-rechten.

Prometheus, 542 blz., 25,99 euro

Het laatste huis

Catriona Ward

Een doodgewoon huis aan het einde van een doodgewone straat, maar er ligt iets begraven achter dat laatste huis. Het verhaal van een moordenaar, van een gestolen kind en van wraak, maar ook een originele thriller waarin echt niets is wat het lijkt.

De Boekerij, 332 blz., 21,99 euro

De drie broertjes Bok

Mac Barnett/Jon Klassen

Dit relaas van drie bokjes en een hongerige trol die hen wil oppeuzelen, is gebaseerd op een eeuwenoud Noors sprookje. Met humor én een verrassende twist herverteld in de typische stijl van het bekroonde duo Mac Barnett en Jon Klassen. Vanaf 5 jaar.

Volt, 48 blz., 16,99 euro

De ogen van Osiris

Oliver Pötzsch

Een eeuw na de vondst van het graf van Toetanchamon, komt Oliver Pötzsch met een historische thriller over een verdwenen mummie en een egyptoloog die op mysterieuze wijze om het leven komt. Decor? Het kunsthistorisch museum van Wenen aan het eind van de negentiende eeuw.

De Boekerij, 442 blz., 23,99 euro

Morgen en Morgen en Morgen

Gabrielle Zevin

Studenten Sadie en Sam beginnen samen een bedrijfje dat games ontwikkelt. Ze oogsten succes en worden beste vrienden. Maar helaas zal dat niet blijven duren. Roman met mooie, originele personages die hoge ogen gooide in de Britse pers.

Nieuw Amsterdam, 464 blz., 24,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden