Fan van vintage? Laat je inspireren door interieurstyliste Sofie (38): “Het allerleukste vind ik de zoektocht”

Een reisje terug in de tijd met Sofie Piot (38), zaakvoerster van Atelier Recyclé. In de vrijstaande villa in Tremelo die de meubelrestauratrice en interieurstyliste deelt met Stevie Frooninckx, co-founder/zaakvoerder van Loctax, en kinderen Axelle (10) en Jacques (9) is elk vintagestuk met veel liefde en zorg geselecteerd en/of opgeknapt.

“In mijn woning staat eigenlijk zo goed als niets nieuw. Bijna alles is tweedehands. Waarom? Daar zijn veel redenen voor. Zo vind ik het zelf karaktervoller én kwaliteitsvoller. Een oude massiefhouten kast kan tegen een stootje en kan daardoor gemakkelijk verplaatst en gerestaureerd worden. Dat is met fast furniture meestal niet het geval. Wat ik waarschijnlijk echter het allerleukste vind aan vintage is de zoektocht die ermee gepaard gaat. Hunkeren naar iets, wachten op iets en niet weten wanneer je iets vindt. Dat zijn we niet meer gewend. Nochtans schenkt net dat zoveel meer voldoening.”

© Kaat Pype

“Lang voor ik zelfs besefte dat ze als iconisch Belgisch design bestempeld kunnen worden, was ik al gefascineerd door de keukenkasten van Cubex. Misschien doet de naam niet meteen een belletje bij je rinkelen, maar je kent ze ongetwijfeld wel. De keukens werden geproduceerd van 1932 tot 1965 en worden gekenmerkt door hun verchroomde handgrepen en hun afgeronde fronten. De Belgische architect Louis Herman De Koninck ontwierp ze en bracht voor het eerst een modulair keukensysteem op de Belgische markt uit. Daarna werd de productie stilgelegd, maar inmiddels worden ze wel heruitgegeven. In oude huizen en appartementen worden de originele keukens nu in groten getale uitgebroken en belanden ze vaak op de afvalcontainer. Mijn hart bloedt telkens ik zoiets zie. Gelukkig heb ik er toch al enkele van de schroothoop kunnen redden.” (lacht)

“In ons huis staan er in totaal meer dan tien van die Cubex-kasten. Ik heb er omgebouwd tot platenkast, buffetkast, bureaukast, hangkast … Mijn favoriet is echter de grote buffetkast, die in mijn atelier opgesteld staat. Ik mocht de kast bij een particulier ophalen, en wat volgde was een ware horrorverhuis, waarbij ze zelfs bijna niet in mijn bestelwagen pasten. Zelf droom ik uiteraard van een gerestaureerde Cubex-keuken. Daarvoor wilde ik deze kasten oorspronkelijk gebruiken, maar die verbouwplannen liggen voorlopig nog even stil. Daarom besliste ik om de kast, in oorspronkelijke staat, toch nu al in gebruik te nemen in mijn atelier.”

Hier ga ik shoppen

“De Kringwinkel is één van mijn favoriete winkeladresjes. Pas op. Je vindt er wel niet altijd wat. De ene keer rijd ik bij wijze van spreken met een volle bestelwagen terug naar huis, de andere keer met helemaal niets. Ik struin ook regelmatig The Marketplace af en vind zo vaak afgedankte parels tegen een prikje. Als ik iets meer wil uitgeven, ga ik naar Déjà Vu Brocanterie in Lummen. Haar apothekerskasten zijn top.”

Favoriet Instagramaccount?

“Dierbaar Design, omdat restaurateur Gerry Vervoort één van mijn grote voorbeelden is, en renee.antwerp, omdat Gwen de mooiste online brocanterie van het land runt.”

Zo scoor je het perfecte stuk

“Luister naar het sprongetje van je hart. Zo bepaal ik of ik iets koop of niet. Daarbij maakt het mij zelfs niet uit of het stuk al dan niet gemerkt of geld waard is. Durf verder de trends buiten beschouwing te laten en koop wat je zelf mooi vindt en wat je zelf wil. Jouw interieur moet jou weerspiegelen, het hoeft er niet uit te zien alsof het rechtstreeks uit een interieurblad of een toonzaal komt.”

Hier droom ik stiekem van

“Een Togo zetel van Ligne Roset.”

Vintage spullen van Sofie

© Kaat Pype

In een café in Rillaar mocht ik deze salontafel van Louis van Teeffelen ophalen. Hij zag er niet uit. De poten stonden los en het vernis was in erbarmelijke staat. Het heeft flink wat uren gekost om hem terug in ere te herstellen.

Deze schaarlamp is erg praktisch. Ze hangt op tussen de platenkast en de fauteuil, en doordat ze uittrekbaar is, kan je de lichtbron gemakkelijk van positie veranderen. Dat lukt uiteraard niet met een vaste lamp. Ook in mijn atelier hangt er eentje op.

Mijn sofa staat in zijn originele staat in mijn living. Hoewel het hout mij iets te rood is, en ik dit in principe eerst wilde bijwerken, is er beslist om de opknapbeurt even uit te stellen tot de kinderen wat ouder zijn. Met flinke tegenzin weliswaar. (lacht)

Voor mijn fauteuil met voetenbank van Ercol ben ik speciaal naar de kust gereden om hem op te halen. De stoffering is volledig vernieuwd en het hout is bijgewerkt. Van donker naar bleek. Ik hou van hout, maar ik verkies zijn pure vorm.