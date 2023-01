VIDEO. Even paniek bij luide knal in de tribune Australian Open, maar echte oorzaak zorgt voor hilariteit

Even was er paniek in de vierde set van de eersterondewedstrijd tussen Daniel Altmeier en Frances Tiafoe. Toen de Duitser wilde serveren weerklonk er een luide knal in de tribune die Altmeier deed wegduiken en voor paniekerig gegil zorgde bij het publiek. Maar toen de regisseur de boosdoener in beeld bracht, maakte de opschudding plaats voor hilariteit. Een XXL tennisbal van een supporter was ontploft.