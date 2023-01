Nieuwe koudeprik leidt niet tot onrust: gasprijzen blijven dalen

De gasprijzen in Europa blijven in dalende lijn gaan, ook al wordt het deze week iets kouder dan normaal.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakt de prijs voor een megawattuur gas maandagochtend licht tot onder de 64 euro. Sinds begin dit jaar is de prijs al 17 procent gedaald en meer dan gehalveerd sinds december.

De temperaturen liggen deze week nochtans iets lager dan normaal. Er is evenwel optimisme dat Europa de winter doorkomt zonder gastekorten of extreme prijspieken. De voorraden dienden amper te worden aangesproken dankzij milde temperaturen en de aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter vervanging van Russisch pijpleidinggas. Ook blijken de voorraden in China vol te zitten, waardoor schepen met lng richting Europa kunnen varen.