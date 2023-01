Geen derde nederlaag op een rij voor Oostende dat na één verlenging juicht in Leuven

De Amerikaanse guard Joshua Heath verkeerde snel in foutenlast. Oostende profiteerde maximaal en liep via Breein Tyree weg naar een 6-14 bonus. Simon Buysse incaseerde een onsportieve fout en Nick McGlynn zorgde bij 23-21 voor een eerste Leuvense bonusje.

Via Brevin Pritzl en Kevaughn Allen trokken de Bears zelfs de rust in met een 34-28 voorsprong. Oostende was in de tweede helft scherper, zeg maar alerter. Vrenz Bleijenbergh (8 punten, 10 rebounds) plukte rebounds, Breein Tyree bleef scoren en na een 49-48 tussenstand ging het naar een 51-57 tussenstand in het voordeel van de West-Vlamingen. Leuven Bears toonde karakter, kwam terug in de partij en met twee vrijworpen van Kevaughn Allen ging het naar een verlenging: 64-64. In een spannende overtime lukte Pierre-Antoine Gillet een belangrijke bom. De winst voor Oostende lag meteen in een definitieve plooi.

De kustploeg stapt vandaag dus met een overwinning het vliegtuig op richting het Turkse Istanbul. Daar speelt het dinsdag de beslissende wedstrijd van de Play-In van de Champions League tegen Bahcesehir College.

Leuven Bears-Oostende 72-76 (na verlenging)Kwarts: 8-16, 26-12, 15-20 15-16, 11-15

Leuven Bears: Kherrazi 5, Pritzl 22, Heath 3, Allen 20, Fulkerson 5, Vanderhaegen 7, McGlynn 13, T. Nunes 0, Snijers 0

Oostende: Troisfontaines 4, Tyree 24, Van Der Vuurst 4, Bleijenbergh 8, Barcello 8, Buysschaert 5, Thurman 7, Bratanovic 8, Gillet 11, Buysse 0, Waleson 0