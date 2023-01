VIDEO. Ballenjongen laat per ongeluk racket van Rafael Nadal verdwijnen, umpire belt rond tijdens de match

Verwarring bij Rafael Nadal in de eerste set. Bij een 4-3-stand bleek het racket dat de Spanjaard wilde gebruiken plots verdwenen. Nadal had gevraagd om een racket te laten herspannen, maar de ballenjongen nam het per ongeluk het exemplaar mee dat klaar lag om te gebruiken in de match tegen Jack Draper. Nadal kon er eerst nog mee lachen, maar drong bij er bij de umpire toch op aan om het juiste racket terug te krijgen. De umpire pakte de telefoon, maar het exemplaar kon niet teruggebracht worden en Nadal moest zich behelpen met een ander racket uit zijn tas. Uiteindelijk won hij er wel de set mee.