Hoera voor de Vlaamse regering, Vivaldi is slecht en het land is naar de knoppen. Dat is de korte samenvatting van Bart De Wevers weinig verrassende nieuwjaarsspeech. Interessanter is het gevecht in de coulissen tussen zijn verschillende troonopvolgers. “Ben Weyts mag het minister-presidentschap wel vergeten na zijn dronken vertoning in het Vlaams Parlement.”