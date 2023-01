Australian Open verliest eerste publiekstrekker (zonder te spelen): enfant terrible Nick Kyrgios trekt zich terug

“Ik ben er helemaal kapot van”, zei hij op een persconferentie. Kyrgios moet de komende dagen in zijn thuisstad Canberra een artroscopie laten uitvoeren. Hij zou in maart terugkeren in competitie in Indian Wells.

Kyrgios hoopte de komende weken voor eigen publiek een soortgelijk parcours af te leggen als op Wimbledon vorig jaar. Toen stootte hij verrassend door naar de finale. Hij zou zijn toernooi dinsdag beginnen tegen de Rus Roman Safiullin (ATP 97).

“Dit is een van de belangrijkste toernooien in mijn carrière”, zei de Australiër. “Ik ben er echt kapot van. Het is in eigen land. Ik heb geweldige herinneringen aan Melbourne, vooral dan aan mijn dubbeltitel vorig jaar (met Thanasi Kokkinakis, red.).” In het enkelspel raakte hij nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar bleef hij in de tweede ronde steken.

“Maar ik moet doen wat juist is en rust nemen. Het is geen blessure die mijn carrière in gevaar brengt. Ik keer zeker terug op mijn beste niveau. Ik zal hier nog het tennis spelen dat ik dit jaar wou spelen.”

Kyrgios is enfant terrible maar ook een absolute publiekstrekkers. Hij speelde vrijdag in Melbourne nog een demowedstrijd tegen Novak Djokovic (ATP 5), die in geen tellen was uitverkocht. Kyrgios en Djoko zijn beste vrienden. De last aan zijn knie begon ongeveer een week geleden.