Minder gezinnen wisselden van energieleverancier

Minder gezinnen en bedrijven in Vlaanderen hebben het voorbije jaar van energieleverancier gewisseld. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse energieregulator Vreg.

De V-test van de regulator - waarmee prijzen kunnen worden vergeleken - werd nochtans meer dan ooit gebruikt: meer dan 2,4 miljoen keer, of bijna een verdubbeling in vergelijking met 2021.

Ondanks dat recordgebruik van de V-test veranderden minder gezinnen en kleine bedrijven van leverancier. In 2022 koos 21,5 procent van de afnemers een andere elektriciteitsleverancier: 602.459 gezinnen en 164.554 bedrijven. In 2021 was dat nog 26,92 procent.

Idem voor aardgas: in 2022 kozen 483.351 gezinnen en 100.759 bedrijven een nieuwe aardgasleverancier. Het percentage leverancierswissels daalde van 30,39 procent in 2021 naar 24,97 procent in 2022.

Door de recordprijzen voor elektriciteit en aardgas verkozen veel huishoudens om bij dezelfde leverancier te blijven. Zeker in het vroege najaar - toen de prijzen de hoogste pieken kenden - waren er weinig mogelijkheden om een lopend contract in te ruilen voor een voordeliger alternatief. En wie een vast contract had, kon dat beter behouden.