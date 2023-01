“Hoop om nog overlevenden van vliegtuigcrash Nepal terug te vinden is nihil”

Het is erg onwaarschijnlijk dat er nog overlevenden van het vliegtuigongeval in Nepal worden teruggevonden. Dat is maandag door de lokale overheid meegedeeld.

“We hebben tot nu toe 68 lichamen gevonden. We zoeken nog vier lichamen”, zegt Tek Bahadur KC, het hoofd van het district Taksi, waar het vliegtuig zondag is neergestort. “We bidden voor een wonder. Maar de hoop dat we iemand levend terugvinden, is nihil.”

Volgens het nieuwsagentschap Reuters hebben reddingswerkers maandag wel al de zwarte dozen van het toestel teruggevonden. Daarop bevinden zich de vluchtgegevens en de cockpitgesprekken. Die informatie moet helpen om de oorzaak van de crash te achterhalen.

Het toestel van Yeti Air was met 68 passagiers en vier bemanningsleden onderweg van Khatmandu naar Pokhara, toen het zondag net voor de landing crashte.