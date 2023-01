¡Vamos Rafa! Nadal doorstaat eerste test op Australian Open tegen 15 jaar jongere Brit

De Spanjaard Rafael Nadal (36) heeft zijn eerste test op de Australian Open goed doorstaan. Hij won met 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 tegen Jack Draper en stoot door naar de tweede ronde. Nadal is titelverdediger in Australië, maar stond toch met twijfels tegenover het 21-jarig opkomend Brits talent, want Nadal had sinds de US Open zeven van zijn acht wedstrijden verloren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen cadeau voor een openingsmatch op een grandslamtoernooi, zo zegde Nadal zelf over de 21-jarige Brit. De linkshandige Brit is een van de snelste stijgers op het circuit het voorbije halfjaar. Hij staat in de topveertig, een jaar geleden was hij nog 262ste van de wereld. Net als Nadal is hij een linkshandige, en Draper geeft toe dat hij megafan was - toen hij jong was, kopieerde hij de kledingstijl van de Spanjaard, met de mouwloze shirts en de haarband.

De grote vraag: zou Nadals lichaam, gesloopt door vele jaren toptennis, het houden? Het was integendeel Draper die in de vierde set last kreeg, niet Nadal. Sneu voor de Brit, want Draper speelde bijwijlen een hoog niveau en hield Nadal meer dan aan de praat. Een serieuze test, maar Nadal haalde het uiteindelijk in vier sets: 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Hij moest daarvoor wel 3 uur en 41 minuten aan de slag. En of hij blij was, hij balde beide vuisten en stak de armen de lucht in.

“Welcome back, champion”, zo werd hij begroet. Nadal lachte zijn tanden bloot. “Vorig jaar was een van de meest emotionele toernooien uit mijn carrière. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk voor mij, ik ben supergelukkig met die eerste match. En ik voorspel Draper nog een mooie toekomst.”

De eerste klip is gerond, al verliep die nog met ups en downs. “Het is deel van de weg terug, maar op het einde telt die eerste winst.” De vraag is nu of Nadals lichaam de opeenvolging van wedstrijden aankan. Hij krijgt alvast een steuntje in de rug buiten het veld. Hij werd vorig jaar papa. “Voor iedereen verandert dat het leven, het is een van de mooiste dingen die er zijn. Ik geniet van de momenten. Het helpt veel dat ik heb naast mij heb.”