Man (30) loopt achteloos weg nadat hij zijn hond over hek heeft gedumpt, maar wordt maand later gearresteerd

Robert Ruiz Jr. (30) werd in december gefilmd toen hij zijn hond over een hek met prikkeldraad dumpte en onbekommerd weer weg wandelde. Het dier werd snel gevonden door de politie en vond na enkele weken in een asiel een nieuwe eigenaar. De agenten waren echter “enorm verontrust door de brutale dierenmishandeling” en konden de dader opsporen. Ruiz werd een maand nadat hij zijn hond dumpte in de boeien geslagen door dezelfde agent die zijn hond vond en aangeklaagd voor dierenmishandeling.