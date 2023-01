Robbie McEwen blikt vooruit naar de Tour Down Under: “Natuurlijk is het spijtig dat Lotto-Dstny er niet is”

Na twee jaar afwezigheid door alle coronaperikelen, maakt de Tour Down Under dinsdag zijn rentree als de eerste echte afspraak van het jaar op de wielerkalender. Een heuglijke gebeurtenis waar ook twaalfvoudig ritwinnaar Donw Under Robbie McEwen (50) reikhalzend naar uitkijkt. Hij blikt vooruit op de eerste World Tour-wedstrijd van 2023.

Tegenwoordig is McEwen aan de slag als commentator en analist bij GCN+, maar in een niet zo ver verleden kaapte hij zelf 12 ritten weg in de Tour Down Under, zijn laatste ritzege op eigen bodem dateert intussen van 2007. Nadat de rittenwedstrijd de voorbije twee jaar geschrapt moest worden, maakt ze nu haar terugkeer. Zo krijgt het WK in Wollongong een verlengstuk. Alle World Tour-teams tekenen present en ook Israël -Premier Tech en een Australische selectie met onder meer Caleb Ewan staan aan de start.

McEwen won 12 ritten in de Tour Down Under, onder meer voor de Lotto-ploeg in 2004. — © Getty Images

“Iedereen kijkt er hier heel erg naar uit”, geeft McEwen de stemming weer. “Het leeft. Vooral in Adelaide, maar zelfs mensen van Melbourne, Perth en Brisbane overbruggen duizenden kilometers om erbij te kunnen zijn. Het voelt een beetje aan alsof het terug de eerste keer is. Er gaan honderdduizenden toeschouwers langs de weg staan en ook op tv zullen veel mensen de wedstrijd volgen. Het is geen toeval dat Channel 7 – de populairste zender in Australië – de uitzendrechten heeft.”

Parcours: “Rit naar Campbelltown zal alles bepalen”

De Tour Down Under begint dinsdag (18 uur lokale tijd, 8.30 uur in België) met een proloog van 5 kilometer door Adelaide. Daarna volgen nog vijf ritten in lijn, waarin zowel sprinters, punchers als klimmers aan hun trekken komen. “Het is een pittige en gevarieerde wedstrijd”, zegt McEwen. “De proloog is een nieuwigheid. De eerste en vierde rit zijn voor de sprinters. De tweede rit naar Victor Harbor kan alle kanten uit. Er zit een pittig klimmetje in de finale en de wind kan er ook een rol spelen. De derde rit met aankomst in Campbelltown zal het klassement bepalen (de laatste klim is de Corkscrew: 2,4 km aan 9%). De slotetappe eindigt ook wel bovenaan, maar twee kilometer klimmen aan vijf procent is iets waar nog wel wat renners mee weg kunnen.”

Ewan koerst in de Tour Down Under in de kleuren van de Australische selectie. Hij won zaterdag de Schwalbe Classic, een voorafgaand criterium. — © Getty

Deelnemersveld: “Ewan is al in vorm”

Van de 140 renners die aan de proloog in Adelaide beginnen, komen er 31 uit Australië en 8 uit Nieuw-Zeeland. “Ik denk dat ongeveer alle Australiërs die in een World Tour-team rijden op de deelnemerslijst staan”, lacht McEwen. “Met Matthews, Hindley, O’Connor, Vine, Plapp en Groves staan er mooie namen aan de start.” Ontbreekt wel Down Under: Lotto-Dstny, de ploeg waar McEwen zeven jaar lang deel van uitmaakte. “Ik vind het wel spijtig, vooral omdat ze één van de beste sprinters ter wereld hebben en hem geen steun komen verlenen. Of ik het begrijp? Ik weet natuurlijk niet wat er speelt. Konden ze op uitnodiging komen of niet? Past dit niet in hun kalender? Gelukkig is Caleb in vorm. Op het nationaal kampioenschap moest hij pas op de laatste klim lossen, toen Matthews nog de enige snelle man voorin was. In het rondje van 16 kilometer dat ze aflegden, zat nochtans telkens een klim van 3 kilometer. Dan ben je goed voor een sprinter.”

Girowinnaar Jai Hindley behoort tot de kanshebbers op eindwinst. — © ISOPIX

Favorieten: “Bilbao, Hayter, Thomas of een Australiër”

McEwen hoopt op een Australische opvolger voor Richie Porte, die in 2020 de vorige editie op zijn naam wist te schrijven. Hindley, O’Connor, Vine en wie weet ook Matthews behoren zeker tot de kanshebbers. “In Australië zijn al wat koersen verreden, zoals het nationaal kampioenschap en wat clubkoersen en criteriums, dat kan zeker een voordeel zijn tegenover de internationale renners die zonder wedstrijdkilometers beginnen in Adelaide. Ik denk dat ook heel wat teams in functie van hun Australische kopman gaan rijden, dus ik geloof wel in een Australische eindwinnaar. Daarnaast dicht ik Pello Bilbao wel wat kansen toe gezien zijn klimmerscapaciteiten en bij Soudal-Quick-Step kunnen renners als Mauro Schmid of Mattia Cattaneo een rol gaan spelen. Bettiol is misschien nog een gevaarlijke klant, net als de broers Hayter bij Ineos of wie weet Geraint Thomas, hij won al eens (in 2013 red.) een rit die erg lijkt op die naar Campbelltown.”