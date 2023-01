Vrachtschip uit Oekraïne vastgelopen in de Bosporus

In de Bosporus is een vrachtschip op weg uit Oekraïne aan de grond geraakt. De zeestraat, die de Zwarte Zee met de Zee van Marmara en vervolgens via de Dardanellen met de Middellandse Zee verbindt, is daardoor tijdelijk afgesloten. Dat maakte het Turkse directoraat voor kustveiligheid maandag bekend.