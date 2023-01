Proximus knipt in dividend

Telecombedrijf gaat zijn dividendbeleid herzien. Dat heeft het bedrijf maandagochtend aangekondigd. Bedoeling is om een “gezonde financiële positie te behouden”.

De dividendherziening kadert in een nieuw strategie voor de komende jaren waar het telecombedrijf mee uitpakt, ‘bold2025’ gedoopt.

Dat plan voorziet ook voor meer dan 400 miljoen euro aan desinvesteringen en een herziening van het dividendbeleid. Concreet zal Proximus over het resultaat van 2023 een stabiel brutodividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel, net als het voorbije jaar. Voor 2024 en 2025 wordt dat gehalveerd naar 0,60 euro per aandeel.