AUSTRALIAN OPEN. Alison Van Uytvanck kan niet stunten tegen Petra Kvitova

Alison Van Uytvanck (WTA-68) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. De 28-jarige Vlaams-Brabantse moest in één uur en 32 minuten met 7-6 (7/3) en 6-2 de duimen leggen voor de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-15), vijftiende reekshoofd in Melbourne.

Kvitova, twee keer winnares op Wimbledon (2011, 2014) en in 2019 runner-up op het Australian Open, neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de winnares van een duel tussen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA-39) en de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-139). Die strijd wordt maandag nog beslecht.

Het is de achtste keer op tien deelnames dat Van Uytvanck er al in de eerste ronde uitgaat. De voorbije twee jaar eindigde het in de tweede ronde. Ook op het US Open schopte ze het nooit verder dan de tweede ronde. Voor de andere twee Grand Slams kan ze mooiere resultaten voorleggen, met een kwartfinale op Roland-Garros (2015) en een achtste finale op Wimbledon (2018).