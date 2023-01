Moeizame ochtendspits: al meer dan uur aanschuiven richting Kennedytunnel

Het slechte weer leidt maandagochtend tot een moeizame ochtendspits. Door een ongeval in Merksem is het onder meer al meer dan een uur aanschuiven richting Kennedytunnel.

Dit artikel wordt aangevuld met de laatste updates.

Ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West is aan de aansluiting met de E34 een ongeval gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook versperd wat ervoor zorgt dat er al sinds maandagochtend een lange file staat richting Gent op de Antwerpse Ring.

Door een tweede ongeval in Merksem is het 75 minuten aanschuiven tot aan de Kennedytunnel. Vanaf Antwerpen-Oost doe je er 45 minuten over. Het Vlaams Verkeerscentrum roept daarom op om een omleiding te volgen, maar daar ook rekening te houden met filevorming.

