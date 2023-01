Eerste slachtoffers geïdentificeerd na de vliegtuigramp in Nepal

Bij de vliegtuigramp in Nepal zijn al bijna 70 doden geteld. Een vliegtuig stortte er zondag net voor de landing, om nog onbekende reden, neer in de toeristische stad Pokhara. Vijftien inzittenden waren buitenlanders. De eerste slachtoffers krijgen nu een gezicht.

“Ik zag het vliegtuig trillen, naar links en rechts bewegen, en toen dook het plotseling naar beneden en ging het de kloof in.” Dat vertelde Khum Bahadur Chhetri, een lokale inwoner, aan persagentschap Reuters. Ook Divya Dhakal zag het vliegtuig uit de lucht vallen. “Tegen de tijd dat ik daar was, was de rampplek al overvol. Er kwam enorme rook uit de vlammen van het vliegtuig. En toen kwamen er in een mum van tijd helikopters over,” vertelde ze aan BBC.“De piloot deed zijn best om geen bewoonde wereld of een huis te raken,” voegde ze eraan toe. “Er was een kleine ruimte vlak naast de Seti rivier en het vliegtuig raakte daar de grond.”

Het had slechts een korte vlucht moeten zijn. Om 10.30 uur lokale tijd steeg het vliegtuig zondag op in de hoofdstad Kathmandu. Een klein halfuur later stortte het uit de lucht in de toeristische trekpleister Pokhara. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij Yeti Airlines ging het mis 10 tot 20 seconden voor de landing. Er werd geen noodsignaal gestuurd vanuit de cockpit en het weer zat mee. Waarom het vliegtuig neerstortte, is tot op heden dan ook niet duidelijk.

Aan boord zaten 72 mensen, vier bemanningsleden en 68 passagiers. Daarbij zouden ook drie kinderen en drie baby’s zijn. Hoeveel van hen omgekomen zijn is momenteel nog niet zeker. Afhankelijk van de bron zijn er 68 of 69 doden. De ene bron zegt dat er nog geen enkele overlevende gevonden is, de andere spreekt dat dan weer tegen.

© AP

Live-video vanop vliegtuig

Wat wel geweten is, is dat er heel wat buitenlanders aan boord zaten. 53 passagiers en de vier crewleden waren Nepalezen. De overige 15 waren buitenlanders. Onder hen ook de Indiër Sonu Jaiswal (35). Hij was met drie vrienden afgereisd naar Nepal om te gaan paragliden in Pokhara, dat schrijven Indiase media. Net voor de crash startte de man een live-video op sociale media. Daarop is te zien hoe Jaiswal zichzelf en zijn medepassagiers filmt. Ook laat hij vrolijk de huizen onder het vliegtuig zien. Iets daarna worden de beelden wazig, zijn er schreeuwende mensen te horen en eindigt de video met vlammen.

De Indiase autoriteiten hebben bevestigd dat er in totaal vijf Indiërs zijn omgekomen bij de vliegtuigramp. Naast Jaiswal gaat het om Abhisekh Kushwaha (25), Bishal Sharma (22), Anil Kumar Rajbhar ( 27) en Sanjaya Jaiswal.

Een ander slachtoffer dat al kon geïdentificeerd worden, is de 33-jarige reisblogger Elena Banduro uit Moskou. Zij plaatste onlangs nog een foto van zichzelf in een vliegtuig met het bijschrijft “Ik ga naar Nepal”. De Russische ambassadeur in Nepal bevestigde dat er in totaal vier Russen zijn omgekomen. Ook de identiteit van het enige Argentijnse slachtoffer is bekend. Het gaat om de hotelmanager Jannet Palavecino uit Neuquen City. Dat bevestigt de lokale gouverneur op Twitter.

© Instagram

Verder zaten ook twee Zuid-Koreanen, een Ier, een Australiër en een Fransman aan boord van het vliegtuig. Het is nog niet duidelijk wie van hen de crash overleefd heeft.

Derde dodelijkste vliegtuigramp in Nepal ooit

Vliegen in Nepal staat erom bekend een serieus risico in te houden. Sinds 1946 zijn er al 42 fatale vliegtuigcrashes geweest in het land. Dat schrijft persagentschap AP op basis van de databank van Flight Safety Foundation. In mei 2022 stortte er nog een vliegtuig neer in het noorden van het land. Alle 22 inzittenden kwamen toen om het leven.

De ramp in Pokhara zou de derde dodelijkste vliegtuigramp in de geschiedenis van Nepal zijn. In juli en september van 1992 stortten respectievelijk een vliegtuig van een Thaise en Pakistaanse luchtvaartmaatschappij neer. Daarbij kwamen 113 en 167 mensen om het leven.

Door de grote problemen met de veiligheid van Nepalese vluchten besloot Europa in 2013 het luchtruim voortaan te sluiten voor Nepalese luchtvaartmaatschappijen.

De vliegtuigcrash van zondag zal door een speciaal opgericht comité onderzocht worden, klinkt het. Zij moeten binnen 45 dagen verslag uitbrengen. De verdere zoekactie naar mogelijke overlevenden werd zondagavond gestaakt omdat het te donker was. Maandagochtend zal er opnieuw geprobeerd worden mensen vanonder het puin te redden.

© AP

© EPA-EFE

© AFP

© EPA-EFE