Justitie bekent fout in dossier rond dood van tiener Malek (14): “We maakten een menselijke fout”

Justitie heeft op televisie toegegeven dat er een fout gemaakt is in het dossier van Olivier T. (37). De man ontvoerde eerder deze maand twee zusjes in Anderlecht. De 14-jarige Malek werd daarna dood teruggevonden in Ougrée. “Er is een menselijke fout gemaakt”, aldus het parket.

Het parket van Luik onderzoekt nog steeds wat er precies gebeurd is op donderdag 5 januari. Olivier T. pikte die dag Malek (14) en haar 2,5-jarige zusje op in Anderlecht. Hij had haar benaderd via Snapchat, en hij beloofde de tiener dat ze zouden gaan shoppen. Malek werd ’s anderendaags dood teruggevonden in Ougrée. Haar lichaam vertoonde wurgsporen, en een hoofdwonde.

T. zelf werd dood aangetroffen in Plainevaux. Hij had zichzelf van het leven beroofd. Het 2,5-jarige zusje zat ongedeerd in zijn auto. Maar omdat zij nog niet kan praten, kan ze de speurders niet vertellen wat er gebeurd is.

De moeder van Malek vertelde eerder al dat ze het onbegrijpelijk vindt dat T. op vrije voeten was. De man, vader van drie kinderen, werd op 14 februari 2022 veroordeeld omdat hij de woonst van zijn ex-vriendin in Eupen in brand wilde steken. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel.

In het Franstalige tv-programma “C’est pas tous les jours dimanche” verklaarde een magistrate van het parket van Eupen, dat er een fout was gemaakt. Het vonnis waarin T. veroordeeld werd, moest overgemaakt worden aan de bevoegde probatiecommissie van zijn woonplaats Seraing. Daardoor kon hij daar opgevolgd worden. Maar dat is niet gebeurd.

“Het gaat hier om een menselijke fout. Een fout die we niet kunnen omdraaien”, gaf magistrate Andrea Tilgenkamp toe.

Had een correcte opvolging van T. de dood van het tienermeisje voorkomen? “Het is te vroeg om dat te concluderen”, zegt Justitie.