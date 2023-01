De kapitein uit over ‘Over de oceaan’: “Ik geef nooit een opdracht als ik weet dat mensen risico lopen”

Hij zeilde met zijn boot al de hele wereld over, maar lang niet altijd gaan er bekende Vlamingen en een cameraploeg in zijn kielzog mee. Desondanks is zijn tweede trip voor ‘Over de oceaan’ kapitein Piet Smet goed bevallen. “Die Elodie Ouedraogo? Wat een intelligente vrouw. Met heel weinig woorden wist die soms tegen mij heel veel te zeggen”, blikt hij terug.

Wie nog niet keek op Streamz, kan maandag afstemmen op Play4 waar de overtocht naar het exotische Saint Lucia ook te volgen is. Wie wellicht niet kijkt, is Piet Smet. De kapitein met Kempische roots die in Zeeland woont, vertoeft sinds 1 november aan de andere kant van de wereld. “Ik kwam niet met de boot maar met het vliegtuig”, haast hij zich. “Mijn vrouw heeft in Zuid-Afrika een huis aan het Krugerpark. Ik verblijf in de bush, tussen olifanten en leeuwen. Net als op de boot is dit een plek waar je steeds vooruit moet denken. Met die beesten kan er altijd wat gebeuren. Ik mis het water, maar in de winter moet je niet zeilen. Dat doe ik weer vanaf maart.”

Opnieuw met enthousiaste maar onervaren zeilers de oceaan opgaan, Smet zag het meteen zitten. “Omdat men nooit mensen selecteert met wie conflictsituaties ontstaan. Hun onervarenheid was voor mij geen struikelblok, ik kan zulke mensen over de oceaan coachen. Ik maak hen wel duidelijk dat ik me focus op het zeilen. Ik ga hen niet de les spellen als het in de leefruimte een rommeltje is. Dat doen ze zichzelf aan.”

Hersenen

De kapitein noemt voetbalanalist Gert Verheyen de meest enthousiaste van het groepje. “Hij was de deelnemer die het snelst zijn hersenen gebruikte. Die had zeer vlug door waar je op moest letten. Hij nam ook vlug het voortouw, terwijl anderen een afwachtende houding aannamen. Ook Jonas Geirnaert had er duidelijk zin in. Al duurde het lang vooraleer hij echt gestuurd heeft, omdat hij zich vooral bezighield met de navigatie à l’ancienne.” Maar zodra Geirnaert kon sturen, voerde hij die opdracht volgens Smet perfect uit. “Zelfs met zwaar weer liet hij zich niet uit het lood slaan. Zo’n inzet draagt bij tot een ontspannen sfeer.”

Op het eerste gedeelte richting Kaapverdische eilanden was er weinig wind. “Maar vanaf dan tot de Caraïben nam de wind enorm toe. Waarop we voor zo’n schip en met zoveel gewicht aan boord fameuze snelheden haalden. Ik wist dat ik op zeiltechnisch vlak van hen niks moest verwachten.” Bij rustig weer is dat geen probleem, zegt Smet. Alleen bij stormwind moeten mensen met ervaring het overnemen. “Ik geef op geen enkel moment een opdracht als ik weet dat mensen risico lopen.”

Ella Leyers hield de weerkaarten in de gaten. “Helaas was het weer niet heel spannend. Vaak meer van hetzelfde, maar ik merkte dat ze het serieus nam. Haar informatie was altijd correct.” Piet heeft ook lof voor Annelien Coorevits. “Ik hoor vaak de vergelijking maken met chocolatier Dominique Persoone, die vorige keer het eten bereidde. Maar dat is oneerlijk. Die had veel meer keukenervaring. Bovendien waren de omstandigheden voor Annelien niet makkelijk. Ze was dagenlang zeeziek, maar we aten geen enkele keer slecht.”

Ambiance

Volgens Smet zag je bij James Cooke, manager van de boot, dat hij weet hoe ambiance te brengen in een groep. “En Elodie is een uitzonderlijke madam. Tijdens onze tocht begon ik te beseffen dat je als je Olympisch goud wil halen, je ontzettend intelligent moet zijn. En dat is ze. Met weinig woorden wist die soms tegen mij veel te zeggen. Je kan op haar ook het etiket teamplayer plakken, want ze ging altijd verbindend te werk.”

Er zijn vrienden voor het leven gemaakt. “Ik had pas Otto-Jan Ham uit het eerste seizoen aan de lijn, en vorige zomer was er een reünie in Zeeland. Uiteraard gingen we het water op.”

