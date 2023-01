Vader en zoon sterven door CO-vergiftiging, andere zoon vecht in het ziekenhuis: “De avond voordien voelden ze zich al duizelig”

“Hoe kan dit gebeuren in een pas gerenoveerde woning?” Familie en vrienden reageren verslagen op de CO-vergiftiging bij een gezin van vijf in het West-Vlaamse Hooglede afgelopen weekend. Daarbij kwamen vader Marnick (44) en zijn 16-jarige zoon Aaron om het leven. Iben (14) vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven. Vermoedelijk is de pelletkachel in de woonkamer de oorzaak van de intoxicatie.