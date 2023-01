Charleroi pakt zesde zege op een rij tegen Limburg United

Zonder Jonas Delalieux (kuit) ging Limburg United na een goede eerste helft kopje-onder in Charleroi. Een ontgoochelende tweede helft zorgde ervoor dat het halen van de Elite Gold nog erg spannend gaat worden. In de onderlinge duels staat Limburg wel positief ten opzichte van Charleroi. Voor de Spirous is maar liefst de zesde zege op een rij. Met 10 op 14 staat de ploeg uit Henegouwen op de eerste stek.

Limburg United begon onbevangen aan de partij: na een 1-4 opener stoomde het via twee bommen van Maxime De Zeeuw door naar een 4-12 tussenstand. Clifford Hammonds en Alex Stein diepten de kloof verder uit naar 10-19 na het eerste kwart. Concentratieverlies deed coach Raymond Westphalen snel naar een time-out grijpen bij 16-19. De thuisploeg klom op gelijke hoogte via Jhivvan Jackson (21-21), maar Toon Ceyssens en de wederoptredende Anthony Lambot gaven Limburg United weer wat ademruimte: 21-26. Een fel opzittende thuisploeg bleef aandringen (35-35) maar dankzij een secure Alex Stein liep Limburg opnieuw uit voor rust: 37-44.

United begon aarzelend aan de tweede helft (46-46) maar Charleroi slaagde er ook in het derde kwart net niet in om op voorsprong te klimmen. Desiron zorgde voor 53-58 maar Jhivvan Jackson hing de bordjes on the buzzer weer gelijk: 58-58. Langzaam maar zeker kraakte Limburg onder de druk van Charleroi. BinePrepelic en Alex Libert brachten de Carolo’s op 68-63. Clifford Hammonds milderde tot 68-66 maar Alex Stein en Toon Ceyssens verdwenen met 5 fouten naar de bank. De aanvalsmachine van United stokte. Balverlies liet Charleroi toe uit te lopen naar 77-68 (38’). Met een bom on the buzzer legde Leander Dedroog de eindscore vast.

Charleroi-Limburg United 80-75

Kwarts 10-19, 27-25 , 21-14, 22-17.

Chalerloi: Libert 10, M. Samardzic 9, Prepelic 18, Makwa 0, Kuta 9, Jackson 19, Adzeh 0, Fogang 4, Lisboa 5, Osaghae 6

Limburg United: Dedroog 3, Desiron 15, De Zeeuw 12, Hammonds 8, Stein 9, Dammen 0, Ceyssens 12, Lesuisse 2, Lambot 6, Cale 8