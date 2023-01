Boze Max Verstappen staakt virtuele 24u van Le Mans: “Ik kan beter naar het casino gaan, daar heb ik meer kans om te winnen”

Max Verstappen heeft de virtuele 24 Uur van Le Mans niet afgemaakt. De wereldkampioen in de Formule 1 stuurde een kleine zes uur voor het einde zijn Redline LMP geïrriteerd naar de pitsstraat en staakte de strijd. Hij was boos omdat zijn team na een verbroken verbinding de verloren rondes niet terugkreeg.

Verstappen haalde de voorgaande twee edities ook het einde niet. Vorig jaar crashte hij zelfs. De virtuele 24 Uur van Le Mans vormt de finale van Le Mans Virtual Series, waarin het team van Verstappen de leiding heeft met 18 punten voorsprong. De coureur van Red Bull, een verwoed simracer, ging de race in met de erkende simracers Luke Browning, Jeffrey Rietveld en Diogo Pinto.

Halverwege de nacht van zaterdag op zondag viel de verbinding weg bij Team Redline van Verstappen. De regels schreven voor dat de auto geen recht had op het terugkrijgen van de verloren rondes, waardoor het team terugviel van de eerste naar de dertiende plaats. Toen Verstappen in de ochtenduren plaatsnam achter het stuur en van teammanager Atze Kerkhof het slechte nieuws te horen kreeg, gaf hij op.

“Je bereidt je maanden voor op deze race, leidt in het kampioenschap, probeert deze race te winnen en dan gaan ze er zo mee om. Het is lachwekkend”, foeterde Verstappen op platforms die de online-race volgden. “Ik ben gestopt omdat ik niet zes uur lang op plaats vijftien wil rijden. Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen.”