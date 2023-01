Thibaut Courtois kan Real Madrid ondanks puike redding niet aan Spaanse Supercup helpen: FC Barcelona wint na sterke prestatie

Thibaut Courtois kon met Real Madrid zijn derde Spaanse Supercup winnen zondagavond in het Saudische Riyad. Daartegenover stond wel dat het Barcelona van Xavi in El Clasico voor de bijl moest gaan. Hij kon zijn eerste prijs pakken met de Blaugrana.

De eerste minuten moesten het hebben van veel middenveldspel. Na goed tien minuten dreigde Barcelona wel een eerste maal via een kopbal van Lewandowski. Meteen erna moest Courtois alles uit de kast halen om de Pool echt van een doelpunt te houden. Het lage schot werd tegen de paal geduwd, de inlopende Baldé trapte vervolgens wild naast.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Real Madrid stak zijn neus eens aan het venster via Benzema, maar over het algemeen had Barcelona de controle over de match. Na 33 minuten kregen de Catalanen ook de voorsprong te pakken. Lewandowski bereikte Gavi en de talentvolle 18-jarige maakte er 0-1 van. Real was net zoals de hele eerste helft niet bij machte om te reageren en kreeg op slag van rust opnieuw een koude douche in een niet al te warm Riyad (zo’n 15 graden Celsius). Dit keer draaiden Gavi en Lewandowski de rollen om: Courtois voor een tweede maal geklopt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Weinig tot geen beterschap bij de Madrilenen

De troepen uit de Spaanse hoofdstad werden tijdens de rust duidelijk niet wakkergeschud door trainer Carlo Ancelotti, want ook in de tweede helft was het huilen met de pet op langs Madrileense kant. Gelukkig voor De Koninklijke was onze nationale doelman nog wel bij de pinken om Dembélé het score te beletten en een zwaardere achterstand (voorlopig) te voorkomen.

Voorlopig, want de derde Catalaanse treffer kwam er toch. Gavi was er andermaal bij betrokken en bediende aan de tweede paal zijn twee jaar oudere landgenoot Pedri. De Supercopa kon Barcelona niet meer ontglippen.

© REUTERS

Real raapte al z’n moed bij elkaar om alsnog een eerredder te maken, maar een knap schot van Rodrygo werd gepareerd door Ter Stegen. De Duitse goalie leek zijn netten finaal schoon te houden, maar moest zich in the dying seconds alsnog gewonnen geven. Gouden Bal Benzema trof in twee tijden raak. Meer dan een voetnoot werd de 1-3 niet.

Barcelona wint daardoor niet alleen de 251e Clasico tegen Real, maar pakt ook de Spaanse Supercopa. De eerste na een droogte van vijf jaar.