“Droge periodes wisselen zich af met regen en smeltende sneeuw”

In de loop van maandag zal er periodiek neerslag vallen. Dit betekent dus ook dat het regionaal soms urenlang droog kan blijven. Naast regen is er bij een voldoende hoge intensiteit ook kans op smeltende sneeuw.

Een sneeuwlaagje is op de meeste plaatsen zeer waarschijnlijk te veel gevraagd. Tenzij we een lokaal en zeer tijdelijk drablaagje op grassprietjes, struiken of bijvoorbeeld autoruiten mogen meerekenen na de passage van een bui met dikke vlokken. Voor de toppen van de Voerstreek is het een ander verhaal. Mogelijk bevinden deze zich net hoog genoeg om vooral sneeuwvlokken te pakken te krijgen, maar het is echt een randgeval. Op de Hoge Venen kan er een flink pak sneeuw vallen.

De temperatuur geraakt nog met moeite aan maxima rond 5 graden en zal tijdens een flinke winterse bui terugvallen tot net boven het vriespunt.

Voormiddag waait er een vrij krachtige zuidoostenwind, in de loop van de namiddag komt er een matige westenwind te staan.

In de nacht naar dinsdag bepaalt de bewolkingsgraad of het zal gaan vriezen. Bij brede opklaringen zitten er minima rond -2°C in, blijft het vooral bewolkt dan zal de temperatuur net boven het vriespunt blijven schommelen.

