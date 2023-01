Maandagavond is Sammy Mahdi – samen met zijn chowchow Pamuk – te gast in ‘Het huis’. — © VRT

“Mijn vader verbleef in de jaren 70 illegaal in België. Als ik toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, had ik hem teruggestuurd naar Irak.” Dat zegt Sammy Mahdi maandagavond in ‘Het huis’ op Eén. De CD&V-voorzitter herhaalt er ook dat hij een agnost is.