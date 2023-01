Springruiter Constant Van Paesschen wint Grand Prix in Spanje, Von Eckermann wint met Belgische ruin

Constant Van Paesschen heeft zondag de Grand Prix van de CSI-jumping in het Spaanse Oliva (Valencia) gewonnen. Met de 10-jarige merrie Diaz vormde de 29-jarige Van Paesschen de snelste van acht foutloze combinaties in een barrage met zestien. De Marokkaan Abdelkebir Ouaddar werd met Istanbull tweede, de Spanjaard Mariano Martinez Bastida met Quark derde en Gudrun Patteet met Donna vierde.

Ouaddar, Martinez Bastida en Patteet hadden alle drie een Belgisch paard onder het zadel, maar Van Paesschen won met een Franse merrie.

Koen Vereecke (Bonfois), Olivier Philippaerts (Etna) en Philippe Le Jeune (Home Made) moesten in de eerste omloop vier strafpunten noteren en eindigden op de plaatsen 27, 29 en 34. Virginie Thonon (Motown) werd met acht punten 41e, Bart Jay Junior Vandecasteele (Kadee) gaf op.

Van Massenhove elfde in wereldbekerproef, Von Eckermann wint met Belgische ruin

Jordy van Massenhove heeft zondag maar net naast een plaats in de barrage gegrepen op de wereldbekerjumping in het Zwitserse Bazel. Met de 11-jarige merrie Verdiamo liet de 28-jarige springruiter wel alle balken liggen, maar een tijdoverschrijding kostte hem twee strafpunten, waarmee hij op de elfde plaats eindigde. Gilles Thomas werd met Calleryama met acht strafpunten 28e.

Zeven combinaties sprongen de barrage op 1m60 en zes van hen deden dat foutloos. ‘s Werelds nummer een Henrik von Eckermann stak de overwinning op zak. Met de 13-jarige Belgische ruin King Edward was de Zweed zes honderdsten sneller dan de Duitser Marcus Ehning met Stargold. Pius Schwizer moest voor eigen publiek met de derde plaats vrede nemen. Met Vancouver was de Zwitser zestig honderdsten te traag voor winst.

In de wereldbekerstand van de West-Europese zone verstevigde Eckermann zijn leidersplaats. Met 88 punten heeft hij na tien van veertien manches vijftien punten voor op de Fransman Kevin Staut en zestien op diens landgenoot Julien Epaillard. De Duitser Daniel Deusser pakte met een dertigste plaats geen wereldbekerpunten in Bazel en zakte van de tweede naar de vierde stek. Gilles Thomas is met 24 punten en een 23e plaats beste Belg, net voor Jos Verlooy, 25e met 22 punten. Wilm Vermeir, eind vorige maand winnaar in Mechelen, is met 20 punten 26e. Van Massenhoven staat met 13 punten op de 45e plaats. De volgende wereldbekerproef wordt volgende week in het Duitse Leipzig gesprongen.