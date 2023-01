Red Wolves verslaan Tunesië na nagelbijter en nemen op WK handbal stevige optie op volgende ronde

De Belgische handbalmannen hebben zondag hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. De Red Wolves versloegen in het Zweedse Malmö Tunesië na een nagelbijter met 31-29 en nemen een stevige optie op een plek in de volgende ronde.

De Red Wolves verloren vrijdag bij hun debuut op een groot kampioenschap in hun eerste groepswedstrijd tegen grootmacht Denemarken, de tweevoudige titelverdediger, met 43-28. Tunesië deelde op de eerste speeldag de buit met Bahrein (27-27).

Beide landen hielden elkaar de eerste periode in evenwicht. De Tunesiërs hadden met het verstrijken van de tijd wel het overwicht, maar de Belgen klampten aan en lieten de kloof nooit groter worden dan twee punten. De Wolves knokten zich in de slotminuten helemaal terug en gingen halfweg met 17-16 aan de leiding.

De troepen van Yérime Sylla hielden hun nipte voorsprong na de pauze vast, maar konden ook geen afstand nemen. Tunesië was echter een lastige klant en handbalde zich terug naar de voorsprong. Geen van beide landen gaf elkaar echter veel ruimte waardoor het duel op een nagelbijter uitdraaide. De wedstrijd werd potiger - de Tunesiër Toumi pakte rood - maar de Belgen hadden weer de overhand. De Wolves gaven hun tweepuntenkloof niet meer weg en pakten de zege: 31-29.

Dinsdag (18 uur) spelen de Red Wolves hun laatste groepswedstrijd tegen Bahrein. De top drie komt in de tweede ronde (de hoofdronde) in een groep van zes met de top drie van groep G (Egypte, Kroatië, Marokko en de Verenigde Staten) terecht. De top twee daarvan plaatst zich voor de kwartfinales. Eindigt België als vierde en laatste in groep H, stroomt het door naar de President’s Cup waar alle hekkensluiters van de eerste groepsfase om de plaatsen 25 tot 32 spelen.